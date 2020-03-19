‘Kısmetse Olur' izdivaç programıyla adını duyuran Cansel Çördük, ABD'de koronavirüse yakalandı

Bir dönem ‘Kısmetse Olur’ programında adını duyuran ve şimdilerde Amerika’da yaşayan Cansel Çördük korona virüsüne yakalandı. Testinin pozitif çıktığını belirten Çördük, karantinaya alındığını açıkladı. 23 yaşında olmasına rağmen çok zor nefes aldığını söyleyen Çördük “Bu koronavirüs olayı bana bulaşmaz diye düşünsem bile hep temiz, hijyenik kaldım yaşıma rağmen. Yakalandığımı birkaç dakika önce öğrendim karantinaya alındım. Yaşım 23 olmasına rağmen çok ağır geçiriyorum. Çok zor nefes alıyorum. Beni hasta olarak kabul ettiler yaşlıları etmiyorlar” dedi.