Kiracı Defne Samyeli icralık oldu

Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını ima ettikten sonra magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli, ev sahibinin kendisine dava açmasıyla şoke oldu. Kemerburgaz’da oturan Samyeli’ne ev sahibinin icra davası açtığı öğrenildi. İstanbul 17. İcra Mahkemesi’ne başvuran ev sahibi, ünlü şarkıcının son birkaç aydır kirasını ödemediğini belirtti. Samyeli ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaparak yanlış anlaşılmaların önüne geçti. Ünlü isim, “Kiranın döviz mi, TL mi olması gerektiği ve evdeki çözülmeyen sorunlarla ilgili bir süredir aramızda ihtilaflı durum belirdi. Mahkemeler bunun için var. Hukuki sürecin gösterdiği yolda en kısa zamanda çözülecektir diye umuyorum” ifadelerini kullandı.