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  3. Kendisini hatırlamayan eşine aşkla bakıyor

Kendisini hatırlamayan eşine aşkla bakıyor

Kendisini hatırlamayan eşine aşkla bakıyor

86 yaşındaki Çelebi Sağlam, hastalığı nedeniyle sık sık hafıza kaybı yaşayan eşinin bütün işlerini yapıyor.  

Yozgat'ta aşkın en güzel örneği yaşanıyor. 70 yıllık evli olan Fatma ve Çelebi Sağlam çifti her anlarını birlikte geçiriyor. Beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle 6 yıldır hafıza kaybı sorunu yaşayan Fatma Sağlam'a eşi Çelebi Sağlam gözü gibi bakıyor.

Yürümekte de zorlanan eşinin her işini yaptığını anlatan Çelebi Dede, "Yemeğini yediriyorum, çayını demliyorum. Sobayı yakıyorum. Temizlik ve diğer işleri yapıyorum" dedi. Ve ekledi: "Yeniden dünyaya gelsem yine de eşimi seçerdim." 
 


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