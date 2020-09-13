Kena: Bridge of Spirits adlı aksiyon macera oyunu 2021 yılına ertelendi

Kena: Bridge of Spirits oyununun ertelenme nedeni olarak ise pandeminin getirdiği negatif etkiler olarak açıklandı. Kena’nın ertelenmesi, oyunun hayranlarını üzse de, geliştiricilerin daha kaliteli ve bitmiş bir oyunla piyasaya çıkacak olması oyuncuların gönlünü alacak.