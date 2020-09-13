13 Eylül 2020 Pazar 22:16 | Son Güncelleme:
Kena: Bridge of Spirits adlı aksiyon macera oyunu 2021 yılına ertelendi
Bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkması beklenen aksiyon macera oyunu Kena: Bridge of Spirits, 2021 yılına ertelendi.
Kena: Bridge of Spirits oyununun ertelenme nedeni olarak ise pandeminin getirdiği negatif etkiler olarak açıklandı. Kena’nın ertelenmesi, oyunun hayranlarını üzse de, geliştiricilerin daha kaliteli ve bitmiş bir oyunla piyasaya çıkacak olması oyuncuların gönlünü alacak.