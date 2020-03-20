Kediotu köküyle uykusuzluğa son

Kediotu kökü, halk arasında ve doktorlar tarafından yatıştırıcı etkileri ve anti-anksiyete yönetme yetenekleri bakımından yaygın olarak kullanılır ve fayda da sağlanır. Araştırmalar, keditotunun uykuya dalmak için gereken süreyi düşürdüğünü ve uyku kalitesini artırdığını gösteriyor. Birçok reçeteli uyku ilacının aksine, kediotunun daha az yan etkisi vardır. Bilim adamları, kediotu kökünün insan beyninde ‘’gama aminobütirik asit ‘’ (GABA) adı verilen bir kimyasal maddenin miktarını arttırdığını bulmuşlardır. GABA, sinir hücrelerinin düzenlenmesine yardımcı olur ve anksiyetenin yatışmasına yardımcı olur. Alprazolam (Xanax) ve diazepam (Valium) gibi ilaçlar beyindeki GABA miktarını arttırarak çalışır. Kediotu kökü ekstraktında bulunan valerenik asit ve valerenol, anti-anksiyete ajanları olarak görev yapar. İlaca da gerek kalmaz.

ÇAYI SOĞUK DA İÇİLEBİLİR



- 1 çay kaşığı kediotu kökü kaynar suda 10 dakika demlendiktan sonra süzülerek içilir.

- 1 tatlı kaşığı ince kıyılmış kök, bir bardak soğuk suda 10 saat bekletildikten sonra ılıtılarak içilir.