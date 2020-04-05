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  3. Karantinada Ronaldo modası! 17 milyon lirayı veren virüsten kurtulur

Karantinada Ronaldo modası! 17 milyon lirayı veren virüsten kurtulur

Karantinada Ronaldo modası! 17 milyon lirayı veren virüsten kurtulur

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun koronavirüsten korunmak için ada satın alması Türkler'e de örnek oldu. Uluabat Gölü'nde 3 yıldır satılık olan adaya talip olanların sayısı 5 kat arttı.

ARAYANLAR FİYATI YÜKSEK BULUYORDU

Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat Gölü'nde, Eskikaraağaç köyünden 2 kilometre açıktaki 45 dönümlük ada, sahibi Nedim Bulut tarafından 3 yıl önce satılığa çıkarıldı. Bulut, 500 zeytin ağacının bulunduğu adaya 17 milyon lira değer biçti. Adaya çok sayıda talipli çıktı ancak fiyat yüksek geldi.

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCU ÖRNEK OLDU

Koronavirüs salgınının ardından, futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Portekiz’de bir adaya yerleşmesinin ardından bütçesi uygun olan Türkler, Karacabey’deki satılık adaya ilgi göstermeye başladı. Adanın sahibi Nedim Bulut, “Arayıp pazarlık yapmak isteyenlerin sayısı 5 kat arttı” dedi.



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