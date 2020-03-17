Karantina kavgası

Nagehan Şaşmaz, Şaşmaz’ın 14 günlük karantina sürecini geçirmediğini, çocuklarının ise hasta oldukları için bağışıklık sistemlerin düşük olduğunu belirterek vermek istemedi.

Şaşmaz, çocuklarını polis, avukat ve pedagog eşliğinde icra yoluyla aldı.



Nagehan Şaşmaz karakteriyle bilinen Necati Şaşmaz, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken eşi duruma isyan etti.