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20 Ekim 2020 Salı 20:22 | Son Güncelleme:

Karadeniz'in yeni meyvesi Aronya

Karadeniz'in yeni meyvesi Aronya

Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde, Fikret Tayfun Kandaz (68), 2 yıl önce bahçesine diktiği halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen ana vatanı Kuzey Amerika olan Aronya meyvesini üretmeyi başardı.

Fikret Tayfun Kandaz, Aronya meyvesinin ilk hasadında 500 kilo ürün elde etti. Kandaz, "Trabzon'da bu meyveyi kimse tanımıyordu. Ürünümün ilk meyvesini gördüğüm zaman bu meyveyi bu bölgeye kazandırdım diye sevincimden ağladım” dedi. 

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