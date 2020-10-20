Karadeniz'in yeni meyvesi Aronya

Fikret Tayfun Kandaz, Aronya meyvesinin ilk hasadında 500 kilo ürün elde etti. Kandaz, "Trabzon'da bu meyveyi kimse tanımıyordu. Ürünümün ilk meyvesini gördüğüm zaman bu meyveyi bu bölgeye kazandırdım diye sevincimden ağladım” dedi.

