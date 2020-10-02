02 Ekim 2020 Cuma 20:36 | Son Güncelleme:
'Kara Murat' reklam filmleri ile tanınan Hakan Akay: Dizi görüşmeleri var
'Kara Murat' reklam film serisi ile tanınan oyuncu Hakan Akay, Akmerkez'de görüntülendi.
‘Kara Murat’ reklam film serisiyle adından söz ettiren Hakan Akay, mağazaları gezerken koronavirüse karşı tedbirli olduğunu belirterek üzerindeki kolonya şişesini gösterdi. Akay, “Reklam filmlerim dönüyor. Çok ilgi çekti. Yeni birkaç diziyle görüşmeler devam ediyor. Geçen aylarda yurtdışından bir internet platformundan teklif vardı ama pandemiden dolayı gidemedik” dedi.