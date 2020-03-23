Kansere, tansiyona karşı doğal önlem! Bu sebzeler hastalık önlüyor

Hastalıklardan korunmak sanıldığı kadar zor değil. Günlük öğünlerimizde tüketeceğimiz meyve sebzelerle hastalıklara karşı daha dirençli olabiliriz. Özellikle kış sebzeleri antioksidan içerikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek lif içerikleri sayesinde bağırsak aktiviteleri üzerinde olumlu etki yaparak, kabızlığın önlemesinden, kan şekeri kontrolüne ve uzun süreli tokluğun sağlanmasına kadar birçok konuda yardımcı olur. Diyetisyen Emre Uzun “Kış sebzeleri arasında yer alan lahana, bağırsak kanserine karşı koruyucu olurken, beyaz lahana toksin atımına yardımcı olur. Kış sebzelerinden olan kereviz ise kandaki stres hormonunu azaltıp, damarların gevşemesini ve tansiyonun düşmesini, ayrıca kolesterolün düşmesini sağlar. Brokoli, kemik erimesine karşı korurken, bal kabağı kolon kanserinden korur. Ispanak ise yaşla birlikte ortaya çıkan göz hastalıklarının gelişimini engeller.

KALKAN GÖREVİ YAPARLAR



Kış sebzeleri, içerdikleri vitamin, mineraller ve flavonoidler sayesinde kanser, kalp-damar hastalıkları ve çeşitli kronik hastalıklara karşı koruyucudur” diyor. Diyetisyen Emre Uzun “Özellikle kırmızı -mor renklerdeki sebze ve meyveler yüksek antioksidan içerikleriyle kansere karşı kalkan görevi görürler. Sarımsak, soğan, turp ve şalgam gibi sebzelerdeki kükürtlü bileşikler, kolesterolün ve yüksek tansiyonun düşmesinde etkilidir. Koyu yeşil renkli sebzeler ise yüksek folik asit içerikleriyle ön plana çıkar. Kuşburnu, kırmızı ve yeşilbiber, maydanoz ve roka ise iyi bir C vitamini kaynağı olup, bağışıklığı güçlendirir ve viral enfeksiyonlara karşı korur.

ENFEKSİYONLARI ENGELLEYİN



C vitamini vücutta depolanmadığı için her öğün alınmalıdır. A vitamini içeriği zengin olan koyu yeşil yapraklı sebze veya turuncu/sarı renkte sebzeler ise enfeksiyonlara karşı vücudun savunma sistemini güçlendirir, akyuvar ve antikor üretimini arttırır. Havuç, tatlı patates, balkabağı, pırasa, ıspanak, karalahana, brüksel lahanası, brokoli, kırmızı biber, maydanoz bu sebzelere örnek olarak verilebilir” diye de ekliyor.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN ÇORBA



Bu çorba ve salata ile kış mevsiminin hastalıklarına karşı vücudunuzu daha dirençli hale getirebilirsiniz.

Malzemeler:

1/4 su bardağı su veya sebze suyu

1/2 kırmızı soğan

2 diş sarımsak

3 adet kereviz sapı

3 adet orta boy havuç

1 küçük boy brokoli

1 su bardağı doğranmış domates

1yemek kaşığı taze zencefil (kabuğu soyulmuş, doğranmış)

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1/4 çay kaşığı tarçın

1/8 çay kaşığı acı biber (isteğe bağlı), karabiber, tuz

6 su bardağı su (veya 4 su bardağı sebze suyu+2 su bardağı su)

2 su bardağı lahana (saplarından ayrılmış, ince ince parçalanmış)

1 su bardağı kıyılmış mor lahana

1/2 limonun suyu (veya 1 tam limonun suyu, ne kadar limon aroması istediğinize bağlı)

Hazırlanışı:

Büyük bir tencereye çeyrek su bardağı suyu/sebze suyunu ekleyin ve orta-yüksek ateşe alın. İyice ısındıktan sonra, kıyılmış soğan ve sarımsağı ekleyin. 2 dakika boyunca, ara ara karıştırarak soteleyin. Doğranmış havuçları, brokoliyi, domatesleri ve taze zencefili ekleyin. 3 dakika boyunca karıştırarak pişirin, gerekirse bir kere daha 1/4 su bardağı su ekleyin. Toz zerdeçalı, tarçını, isteğe bağlı acı biberi, tuzu ve karabiberi de ekleyerek karıştırın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve 10-15 dakika boyunca, sebzeler yumuşayınca kadar hafif ateşte pişirin. Kıyılmış lahanaları ve limon suyunu da ekleyerek 2-3 dakika daha pişirin. Afiyet olsun!