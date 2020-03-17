Kanser hastaları tedaviye ara vermeyin

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, “Hodgkin dışı lenfoma, kronik lenfositik lösemi, akut miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi ve multipl miyelom gibi kan maligniteleri olan hastalar, kemik iliği nakil hastaları, aktif kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi uygulanmakta olan tüm kanser hastaları; yeni koronavirüsten korunma konusunda daha dikkatli olmaları gereken hastalardır. Hastalığın akciğer üzerindeki etkileri göz önüne alınırsa, KOAH ve akciğer kanseri hastalıkları birlikte olan hastalarımız daha dikkatli olmalıdır” dedi. Dr. Hancılar, “Aktif kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi devam eden hastalarımız kesinlikle tedavilerine ara vermemelidirler. Gerekli önlemlere uygun yaşayarak, tedavilerine düzenli devam etmelidirler. Özellikle tedavi altındaki kanser hastalarına, kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Açık havada virüsün yayılma riski olmadığı için maske takmak gereksizdir, ancak kapalı mekanlarda (otobüs, tren, sinema salonları, alışveriş merkezleri, spor alanları, restoranlar vb.) bulunması gereken kanser hastalarına ağız ve burun bölgesini, tam kapatan maske takmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ



İyi bir gece uykusu alın. Uyku eksikliği, bağışıklığın zayıflamasıyla ilişkilendirilmiştir.

Sağlıklı beslenin. Ev yemeklerinin yerini hiç bir şey tutamaz.

Bol sebze ve meyve yediğinizden emin olun. Takviyelerin kanıtlanmış bir rolü yoktur;

Bununla birlikte, eğer kişi C vitamini gibi takviyeleri kullanmayı seçerse, zararlı olması muhtemel değildir.

Egzersiz sizi güçlü ve şartlı tutacaktır ancak spor salonlarından kaçınılmalıdır.