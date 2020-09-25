Kan davasına filyasyon formülü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen günlerde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olaydan sonra kan davaları tekrar gündeme geldi. Husumetleri sonlandırmak için zaman zaman kanaat önderleri, siyasiler, devlet yetkilileri ve aşiretler araya girse de tarafların aile üyelerinden biri bile ikna edilemeyince barış sağlanamıyor.

8 KOMİSYONDA 100 KİŞİ ÇALIŞIYOR



Metina aşireti üyeleri kan davalarına son vermek için 3 yıl önce bir dernek kurdu. 8 komisyonu bulunan derneğin barış komisyonu, üyelerin yer ve konumuna göre husumetli tarafların söz sahibi üyelerine ulaşıyor. 100'e yakın komisyon üyesi, şu sıralar gündemde olan filyasyon ekipleri mantığıyla, husumetli tarafların üyelerine tek tek ulaşarak, barışa ikna etmeye çalışıyor.

HER ÇABAMIZ EN AZ 6 AY SÜRÜYOR



Metina-Der Başkan Yardımcısı Esat Güngürür, "Sorun yaşandığında tarafların etkili olan insanları ile bir araya gelip konu ile ilgili istişare yapıyoruz. Bu tür kan davalarının bölgemize faydalı olmayacağına o ailelerin büyüklerini ikna etmeye çalışıyoruz. Her bir barış en az 6 ay sürüyor. Bazıları 1 yıldan fazla sürüyor" dedi.