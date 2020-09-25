  • $7,584
  • 8,8563
  • 455.679
  • 1119.56
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
25 Eylül 2020 Cuma 08:00 | Son Güncelleme:

Kan davasına filyasyon formülü

Kan davasına filyasyon formülü

Güneydoğu Anadolu'da kurulan barış komisyonu, kavgalı ailelere filyasyon ekibi mantığıyla tek tek ulaşıp barışa ikna ediyor. Ekip, bu şekilde son 3 yılda toplam 23 kan davası ve husumeti barışla sonlandırdı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen günlerde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olaydan sonra kan davaları tekrar gündeme geldi. Husumetleri sonlandırmak için zaman zaman kanaat önderleri, siyasiler, devlet yetkilileri ve aşiretler araya girse de tarafların aile üyelerinden biri bile ikna edilemeyince barış sağlanamıyor.

8 KOMİSYONDA 100 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Metina aşireti üyeleri kan davalarına son vermek için 3 yıl önce bir dernek kurdu. 8 komisyonu bulunan derneğin barış komisyonu, üyelerin yer ve konumuna göre husumetli tarafların söz sahibi üyelerine ulaşıyor. 100'e yakın komisyon üyesi, şu sıralar gündemde olan filyasyon ekipleri mantığıyla, husumetli tarafların üyelerine tek tek ulaşarak, barışa ikna etmeye çalışıyor.

HER ÇABAMIZ EN AZ 6 AY SÜRÜYOR

Metina-Der Başkan Yardımcısı Esat Güngürür, "Sorun yaşandığında tarafların etkili olan insanları ile bir araya gelip konu ile ilgili istişare yapıyoruz. Bu tür kan davalarının bölgemize faydalı olmayacağına o ailelerin büyüklerini ikna etmeye çalışıyoruz. Her bir barış en az 6 ay sürüyor. Bazıları 1 yıldan fazla sürüyor" dedi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

Bir Dakikada Spor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yedikule Hisarı yıllar sonra kapılarını yeniden açıyor

Apartman görevlisi ve eşi corona oldu, 500 kişi karantinada

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.