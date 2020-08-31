31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:20 | Son Güncelleme:
Kalpleri ısıtan görüntü! Hastanenin kedisi bir dakika yalnız bırakmadı
İstanbul'da yaşayan Cengiz Çakır, migren ağrısı sebebiyle Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine gitti.
6 saat hastanede kalan Çakır'ı, hastanenin kedisi bir dakika yalnız bırakmadı. Cep telefonu kamerasına kaydedilen o anlarda kedinin, sedyede yatan Çakır'ın kucağından bir an olsun ayrılmadığı, kolunu ve yüzünü yaladığı görüldü. Taburcu olan Çakır, daha sonra kediyi görmek için hastaneye ziyarete gitti.