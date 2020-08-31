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  3. Kalpleri ısıtan görüntü! Hastanenin kedisi bir dakika yalnız bırakmadı
31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:20 | Son Güncelleme:

Kalpleri ısıtan görüntü! Hastanenin kedisi bir dakika yalnız bırakmadı

Kalpleri ısıtan görüntü! Hastanenin kedisi bir dakika yalnız bırakmadı

İstanbul'da yaşayan Cengiz Çakır, migren ağrısı sebebiyle Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine gitti.

6 saat hastanede kalan Çakır'ı, hastanenin kedisi bir dakika yalnız bırakmadı. Cep telefonu kamerasına kaydedilen o anlarda kedinin, sedyede yatan Çakır'ın kucağından bir an olsun ayrılmadığı, kolunu ve yüzünü yaladığı görüldü. Taburcu olan Çakır, daha sonra kediyi görmek için hastaneye ziyarete gitti.

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