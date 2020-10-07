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07 Ekim 2020 Çarşamba 18:52 | Son Güncelleme:

Kalp hastalıkları kadınlarda daha sinsi ilerliyor

Kalp hastalıkları kadınlarda daha sinsi ilerliyor

Hayati bir öneme sahip olan kalp, kişinin yaşamını sürdürebilmesi için belirleyici rol üstlenir.

Tütün ürünlerinin tüketimi, yüksek tansiyon ve yanlış beslenme gibi faktörler ise kalbin sağlıklı bir şekilde atmasının önündeki en büyük engeldir. Dünya genelinde birinci sırada gelen ölüm nedeninin kalp ve damar hastalıkları olduğuna dikkat çeken Kardiovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Esat Akıncı, “Söz konusu kalp hastalıkları olduğunda erkeklerde baskın belirtiler gösteriyor. Ancak bu hastalıklar kadınlar daha sinsi ilerliyor. Bu sebeple çoğu kadın hasta, sinsi ilerleyen belirtileri geç fark edip daha geç doktora başvurdukları için iyileşme oranlarında ciddi düşüşler meydana geliyor. Erkekler daha çok göğüs ağrısı şikayetiyle başvururken kadınlar ise yorgunluk, nefes darlığı gibi daha genel şikayetlerle başvuruyor. Bu nedenle erken teşhis edilme oranı, erkeklere göre daha düşük oluyor” dedi.

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