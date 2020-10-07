Kalp hastalıkları kadınlarda daha sinsi ilerliyor

Tütün ürünlerinin tüketimi, yüksek tansiyon ve yanlış beslenme gibi faktörler ise kalbin sağlıklı bir şekilde atmasının önündeki en büyük engeldir. Dünya genelinde birinci sırada gelen ölüm nedeninin kalp ve damar hastalıkları olduğuna dikkat çeken Kardiovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Esat Akıncı, “Söz konusu kalp hastalıkları olduğunda erkeklerde baskın belirtiler gösteriyor. Ancak bu hastalıklar kadınlar daha sinsi ilerliyor. Bu sebeple çoğu kadın hasta, sinsi ilerleyen belirtileri geç fark edip daha geç doktora başvurdukları için iyileşme oranlarında ciddi düşüşler meydana geliyor. Erkekler daha çok göğüs ağrısı şikayetiyle başvururken kadınlar ise yorgunluk, nefes darlığı gibi daha genel şikayetlerle başvuruyor. Bu nedenle erken teşhis edilme oranı, erkeklere göre daha düşük oluyor” dedi.