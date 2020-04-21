Kalp hastaları için salgın önerileri

Koroner kalp hastalığı veya hipertansiyonu olan 65 yaşın üzerindekilerin enfekte olma riski ve hastalığı daha şiddetli yaşama ihtimallerinin yüksek olduğunu söyleyen Liv Hospital Ulus Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu kronik kalp ve tansiyon hastalarına şu önerilerde bulundu:

• 7 saat düzenli uyku uyuyun.

• Su içmeyi ihmal etmeyin.

• Evde hafif ağırlıklar kaldırarak kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Bunu haftada 3 gün 10’ar dakika yapmaya çalışın.

• Her gün 15 dakika kaslarınızı esnetecek egzersizler yapın, bu süre zarfında nefes egzersizi de yapmaya gayret edin.

• Tuz ve şeker tüketimini azaltın. Aşırı tuz ve şeker tüketimi bağışıklık sistemini de zayıflatacaktır.

• Sebze ve baklagil tüketin. Her gün 1 tabak sebze yemeği veya salatanız olsun.

• Vitamin desteği almanız gerekebilir, bunun için doktorunuza danışarak çinko, C ve D vitamini için tavsiye alabilirsiniz

• Sosyal medyada olumsuz haberleri çok fazla takip etmeyin. Bu dönemde evde kalarak hastalığın yayılmaması için çok önemli bir fedakarlık yapıyorsunuz.