Kahve içmek için 10 neden

Kültürümüzde 500 yıllık bir geçmişe sahip olan kahve; kokusuyla huzur, içimiyle mutluluk veriyor. Sabah ayılmak, gece uyanık kalmak, stresten uzaklaşmak, dinlenmek gibi pek çok nedenle kahve tüketiliyor. Gün içinde sohbetlerin vazgeçilmesi olan ve beslenme düzenimizde önemli bir yer tutan kahvenin sağlık açısından büyük faydaları bulunuyor. Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu kahvenin faydalarını şu şekilde sıralıyor:

KADINLARDA KALP DAMAR SAĞLIĞINI KORUR



Birçok bilimsel araştırma sonucuna göre kahve tüketen, özellikle kadınların kalp hastalıklarına yakalanma riski tüketmeyenlere göre yüzde 20 daha azdır.

GÜNDE BİR FİNCAN YETERLİ



Kahvenin kalp sağlığıyla ilişkisi araştırılmaya devam ediyor ancak son bilimsel veriler kafeinli ürünlerle ritim bozuklukları arasında bir ilişki olmadığını ortaya koydu. Ayrıca başka bir araştırma sonucunda da günde birkaç fincan kahve tüketiminin kalp hastalıklarına yol açan damar tıkanıklığının önüne geçtiğini söylüyor.

ÇARPINTIYA NEDEN OLMAZ



Kahve bilinenin aksine çarpıntı yapmaz. Ancak tüketim miktarı kontrol altında tutulmalıdır. Vücuda alınan fazla miktar kafein çarpıntı şikayetine neden olabilir.

YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIR



Kalp sağlığına faydalı; Kahvenin kalp sağlığıyla ilişkisi araştırılmaya devam ediyor ancak son bilimsel veriler kafeinli ürünlerle ritim bozuklukları arasında bir ilişki olmadığını ortaya koydu. Ayrıca başka bir araştırma sonucunda da günde birkaç fincan kahve tüketiminin kalp hastalıklarına yol açan damar tıkanıklığının önüne geçtiğini söylüyor.

ALZHEIMER GELİŞMESİNİ YAVAŞLATIR



Kahvenin içerdiği kafein maddesi, Alzheimer oluşumunda rol oynayan beta amiloid birikimini önemli ölçüde azalttığı ve böylece Alzheimer gelişmesini önlediği tahmin edilmektedir.

SÜTLE BİRLİKTE TÜKETİLİNCE TOK TUTUYOR



Kahve sütle birlikte içildiğinde, vücuda dengeli protein, karbonhidrat ve yağla alındığından kişiyi daha uzun süre tok tutmaktadır. Verdiği tokluk hissi diyet yapan kişilerde fayda sağlamaktadır.

İNSÜLİN DİRENCİNİ KIRAR

Kahvenin insülin direncini kırıcı etkisi bulunmaktadır. Bu etkinin azalması kişide tatlı ihtiyacını baskılar. Sürekli tatlı yeme isteği olan kişilerin bu isteklerini bastırmada kahve içmeleri önerilir.

CİLT TEMİZLİĞİNDE PEELİNG ETKİSİ VAR



Kahve, granül yapılı olması sebebiyle son zamanlarda cilt temizliğinde peeling olarak tercih edilmektedir.

ZİNDELİK SAĞLAR



Kahve içeriğindeki etkin kafein, zihnin uyanık kalmasını sağlayarak konsantrasyonu artırır. Zihnin daha dirençli ve uyanık olmasına yardımcı olur. Ayrıca her sabah içilen bir fincan kahve güne daha zinde ve enerjik başlamanızı sağlar.

DEPRESYONA GİRME RİSKİNİ AZALTIR



ABD’de yapılan bilimsel araştırmalar, günde 3-4 bardak kahve tüketiminin depresyonla mücadelede ciddi katkı sağladığını ortaya koymuştur. Düzenli olarak kahve tüketimi depresyona girme riskini yüzde 50 oranında azaltabilir.