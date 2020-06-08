Kadınlar en çok diyetisyen takip ediyor

YELDA GÖKDAĞ



Nielsen Araştırma Şirketi’nin Türk halkının beslenme alışkanlıklarını görmek amacıyla yaptırdığı anket, kadınların Instagram gibi sosyal medya hesaplarında en çok diyetisyen takip ettiğini gözler önüne serdi.

Verilere göre, “Diyetisyene gidiyorum” diyen kadınların oranı yüzde 12 iken, “Sosyal medyada diyetisyen takip ediyorum” diyen kadınların oranı yüzde 42 oldu. Anket sonucuna göre en çok 18/34 yaş arası kadınlar sosyal medyadan diyetisyen takip ediyor.