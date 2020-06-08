Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7863
  • 7,6671
  • 370.5
  • 109637
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Kadınlar en çok diyetisyen takip ediyor
09 Haziran 2020 Salı 08:01 | Son Güncelleme:

Kadınlar en çok diyetisyen takip ediyor

Kadınlar en çok diyetisyen takip ediyor

Sosyal medyanın beslenme yol ve yöntemlerimizde etkili olduğu ortaya çıktı.

YELDA GÖKDAĞ

Nielsen Araştırma Şirketi’nin Türk halkının beslenme alışkanlıklarını görmek amacıyla yaptırdığı anket, kadınların Instagram gibi sosyal medya hesaplarında en çok diyetisyen takip ettiğini gözler önüne serdi. 

Verilere göre, “Diyetisyene gidiyorum” diyen kadınların oranı yüzde 12 iken, “Sosyal medyada diyetisyen takip ediyorum” diyen kadınların oranı yüzde 42 oldu. Anket sonucuna göre en çok 18/34 yaş arası kadınlar sosyal medyadan diyetisyen takip ediyor. 

Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de
'1 haftada 3 bin ev satıldı, 3.5 milyar lira ciro yapıldı'
Türkiye'den bir ülkeye daha koronavirüs yardımı
Atina'da Türkiye paniği... 'Çatışmaya girersek yalnız kalacağız'
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te yapıldı

Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te yapıldı

İstanbul'da 6 bin 88 imitasyon kol saati ele geçirildi

İstanbul'da 6 bin 88 imitasyon kol saati ele geçirildi

Şampuana şeker eklediğinizde bakın neler oluyor?

Şampuana şeker eklediğinizde bakın neler oluyor?

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı