Kabine toplantısında hangi konuları nelerdir?Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan son durumun ele alınacağı Kabine toplantısı'nda Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışta konuşulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek olan Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bugün saat 15.00'te gerçekleştirilmesi beklenen toplantıdaki gündemde Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfi, Giresun'da yaşanan sel felaketi, Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gelişmeler, koronavirüs ve terörle mücadele ele alınacak.

DOĞU AKDENİZ VE LİBYA'DAKİ SON GELİŞMELER ANKARA'NIN GÜNDEMİNDE

Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de çalışmalar devam ediyor.

Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler de Ankara'nın gündeminde. Bölgedeki son durum toplantının önemli gündem başlıkları arasında.

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ

Giresun'daki sel felaketinin ardından yürütülen arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları da gündeme gelecek. Bölgeye yapılacak yardımlara ilişkin detaylar değerlendirilecek.

KORONAVİRÜS VE TERÖRLE MÜCADELE

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve bundan sonra atılacak adımlar da toplantıda değerlendirilecek.

Özellikle okulların açılmasından önce yürütülen çalışmalar gözden geçirilecek.

Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetleri ile ekonomideki gelişmeler de tüm detayları ile ele alınacak.