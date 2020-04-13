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Kabak çekirdeği bağışıklık güçlendirir

Kabak çekirdeği bağışıklık güçlendirir

Erkeklerde prostat kanserini önleyen kabak çekirdeği, E vitamini bakımından çok zengindir, ayrıca A ve B vitaminleri, fitosteroller içerir.

Ayrıca kukurbitin adı verilen bir aminoasit taşır. Kabak çekirdeği çinko ve selenyum gibi sağlığımız bakımından önemli, özellikle bağışıklık sistemi üzerinde etkili mineraller için de iyi bir kaynaktır. Uzmanlar kabak çekirdeğinin fazla kavrulmamasını öneriyor. Yapılan araştırmalar, kavurma işlemi sırasında çekirdeğin içindeki uçucu bileşenlerin oranlarının değiştiği ve faydasının azaldığını ortaya koyuyor. Kabak çekirdeği, bakır, çinko, magnezyum açısından çok zengindir. Günde ortalama tüketilen bir avuç kabak çekirdeği erkekleri prostat büyümesi ve kanserinden koruyor.


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