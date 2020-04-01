jandarmadan ekmek servisi
Kader Çıkmazı, Kemancı ve Hasret Ateşi gibi unutulmaz şarkıların söz yazarı Mehmet Yüzüak, salgın nedeniyle Kazdağları'ndaki evinde kendini karantinaya aldı.
Yüzüak, 3 gün boyunca ekmeksiz kalınca jandarma ekiplerinden yardım istedi. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güre Karakolu’nda görevli ekipler, ünlü söz yazarına ekmek götürdü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yüzüak, “Evinde kal Türkiye. Ne istersen getiriyorlar. Teşekkür ediyorum jandarma komutanlığına” dedi.