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  3. jandarmadan ekmek servisi

jandarmadan ekmek servisi

jandarmadan ekmek servisi

Kader Çıkmazı, Kemancı ve Hasret Ateşi gibi unutulmaz şarkıların söz yazarı Mehmet Yüzüak, salgın nedeniyle Kazdağları'ndaki evinde kendini karantinaya aldı.

Yüzüak, 3 gün boyunca ekmeksiz kalınca jandarma ekiplerinden yardım istedi. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güre Karakolu’nda görevli ekipler, ünlü söz yazarına ekmek götürdü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yüzüak, “Evinde kal Türkiye. Ne istersen getiriyorlar. Teşekkür ediyorum jandarma komutanlığına” dedi.


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