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17 Eylül 2020 Perşembe 08:01 | Son Güncelleme:

İskelede defile

İskelede defile

İnşaat işçileri strafordan yaptıkları podyumda mala, keser ve çimento mikseriyle defile yaptı. Mankenlere taş çıkartacak görüntüleri sosyal medyada 2 günde 5 milyon kişi izledi. Ünlü modacılar, gerçek bir defilede sahne almasını istedikleri işçilerin peşine düştü.

Trabzon'un Araklı İlçesi’nde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatında çalışan işçiler sosyal medyada izlenme rekoru kıran bir video çekti. Strafordan yaptıkları podyuma çıkan işçiler, çalışma kıyafetleri ile birlikte ellerine aldıkları mala, keser, kazma ve çimento mikseri ile mankenler gibi müzik eşliğinde yürüdü.

MODACILARDAN TEKLİF YAĞIYOR

Ünlü mankenlere taş çıkartacak şekilde yürüyen işçiler arasında elindeki demir ve arkasından sarkan kablo ile arkadaşlarını görüntülemeye çalışan kameraman bile vardı. Sosyal medyaya yüklenen video 2 günde 5 milyon kişi tarafından izlendi. Modacılar, gerçek bir defilede işçilerin de podyumda yürümesi için teklifler sunmaya başladı.

Çekilen videoyu sosyal medya hesabına yükleyen Müjdat Uğur, “Daha önce de böyle videolar yapıyorduk. Bu videonun bu kadar izleneceğini tahmin etmedik. Ülkemizde tanınan bazı kişilerden teklifler aldık. ‘Beraber bir çalışma yapabiliriz’ diyorlar” dedi.

Çekilen videoda mankenlik yapan işçilerden Seyit Aslan, “İnşaatta kahve içerken aklımıza böyle bir şey geldi. Bir eğlence yapalım dedik. Bu kadar izleneceğini tahmin etmiyorduk. Devamı gelecek” diye konuştu.

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