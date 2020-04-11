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İnternetten canlı oyun

İnternetten canlı oyun

Başrollerini Cemal Hünal ile Onur Şenay'ın paylaştığı tiyatro oyunu 'Patron', ilk kez internetten canlı olarak sahnelendi.

Oyun, 'Patron Covid 19 Güncel' adıyla yenilenerek, Kats Sahne'nin Instagram hesabında "arkası yarın" olarak da bilinen ses tiyatrosu formatında yayınlandı. Sadık karakterini Cemal Hünal, Okan karakterini ise Onur Şenay'ın canlandırdığı oyunda, çocukluk arkadaşı olan iki kafadarın, bir mafya lideri için, işledikleri cinayet ve sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor.


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