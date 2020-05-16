Instagram'a yeni özellik geliyor

GIF özelliğini Instagram hikayelerinin yanı sıra direct mesajlarımızda da kullanabileceğiz. Özellikle WhatsApp, Messenger gibi diğer uygulamalar için de entegrasyon çalışmaları hız kazanacak. Böylelikle dilediğimiz bütün sosyal mecra ve mesajlaşma uygulamalarında GIF desteğine sahip oluyor olacağız. Yani bundan sonraki süreçte mesajlarımızı ve hikayelerimizi daha hareketli bir şekilde ifade edeceğiz.