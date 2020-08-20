İnsanlık ölmemiş

ARACIN SİLECEĞİNE SIKIŞTIRDI



İnsanlık dersi veren olay, Van'ın İpekyolu İlçesi'ne bağlı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bitlis'ten ameliyat olmak için Van'a gelen Emrah Cesur, aracını park ederken başka bir araca çarptı. Cesur, otomobil sahibini çevre esnafa sordu ancak ulaşamadı. Bunun üzerine çareyi not yazmakta bulan genç adam, yazdığı notu aracın sileceğine bırakarak kuzeniyle Bahçesaray ilçesine gitmek için yola çıktı.

BU NOTA KARŞILIK PARA ALINMAZ



Hasarlı aracın sahibi Halil Alkan aracının başına gelince gördüğü notta yazılanları okuyunca çok duygulandı. Hemen notta yazılı telefon numarasını arayan Alkan, konuştuğu gence not için teşekkür ettiğini ve kendi aracının masrafını yine kendisinin karşılayacağını bildirdi. Alkan, "Para almadım. Büyük bir hasar dahi olsaydı sırf bu nottan dolayı yine kendim karşılayacaktım. Demek ki insanlık ölmemiş” dedi.

Notta 'Abi ben sabah aracımı park ederken benim araba kapısının şeridi sizin plaka çerçevesine takılıp plaka çerçevenizi kırdı. Ben şehirdışına çıkıyorum ama siz yaptırın aşağıdaki numarayı ararsanız size parasını gönderirim' yazıyordu.

Çarptığı araca notu bırakan Emrah Cesur, "Çarptığım aracın sahibi beni arayınca, ‘Kardeş arabamı paramparça da etseydin senden bir şey almazdım' dedi” diyerek olanları anlattı.