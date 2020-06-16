16 Haziran 2020 Salı 00:21 | Son Güncelleme:
İlik nakliyle hayata dönüş
Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'ne bağlı Aydın Köyü'nde, köylülerin yardımıyla yaptıkları toprak damlı iki göz evde yaşayan Aysel ve Hadis Çelik çifti, 20 yıllık evlilikleri boyunca 6 çocuk sahibi oldu ancak çocuklarından sadece üçü hayatta kalabildi.
8 yaşındaki oğulları Arda da kemik iliği yetmezliği ile doğdu.
Arda’ya AHBAP ve tedavi olduğu Yeniyüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi sahip çıktı; küçük çocuk 4 ay arayla iki kez ilik nakli oldu. Koronavirüs salgını sırasında ikinci naklini geçiren Arda'ya gözü gibi bakan doktorları, tam 8 ay sonra onu sağlıkla taburcu ederek memleketine uğurladı.