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  3. İlik nakliyle hayata dönüş
16 Haziran 2020 Salı 00:21 | Son Güncelleme:

İlik nakliyle hayata dönüş

İlik nakliyle hayata dönüş

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'ne bağlı Aydın Köyü'nde, köylülerin yardımıyla yaptıkları toprak damlı iki göz evde yaşayan Aysel ve Hadis Çelik çifti, 20 yıllık evlilikleri boyunca 6 çocuk sahibi oldu ancak çocuklarından sadece üçü hayatta kalabildi.

8 yaşındaki oğulları Arda da kemik iliği yetmezliği ile doğdu.

Arda’ya AHBAP ve tedavi olduğu Yeniyüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi sahip çıktı; küçük çocuk 4 ay arayla iki kez ilik nakli oldu. Koronavirüs salgını sırasında ikinci naklini geçiren Arda'ya gözü gibi bakan doktorları, tam 8 ay sonra onu sağlıkla taburcu ederek memleketine uğurladı.

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