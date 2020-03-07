İkizler endişeli, terazi güvende

ASTROLOG AŞKIN ŞENGÜN



Haftaya pazartesi günü saat 20.47’de İstanbul’a göre 19 derece Başak burcunda olan Dolunay ile başlıyoruz. Dolunay enerjileri bir kapanış ve sona erme üzerine kurulu olduğundan dolayı aynı zamanda da Yeniay'a kadar olan dönemde yeni durumlara hazırlanma açısından bir geçiş sağlar. Bu dönem özellikle Ay Başak'ta olduğundan hayattaki küçük şeylerde mutlu ve güvende olma aynı zamanda gündelik hayatın tüm ayrıntıları ile ilgilenme, işlerini yürütmekten, faturaları ödemekten hoşlanır yani hayatın akışında olan şeylerle mutlu bir şekilde ilgileniyorla.

AYRINTICI OLUNACAK

İşin özünde ne kadar ayrıntıcı ve titiz durumlar olsa da yaptıkları işlerde takdir edilmek hoşlarına gider. Aynı zamanda birinin yardıma ihtiyacı varsa, genellikle ilk atlayan ve görevi üstlenen kişi olurlar. Ay burcu Başak'ta olanlar öyle lüks bir yaşam istemezler daha sade ve düzenli bir hayat onlara yetecektir. Baskı ve strese karşı dayanıklı değillerdir. Ayrıca bu dönem sağlık ve hijyen konuları üst düzeyde olabilir. Özellikle dünya genelinde koranavirüs paniği gündelik yaşamda dahi aşırı şekilde sağlık konularına önem vermeyi anlatabilir. Güneş Neptün kavuşumu da olduğundan dolayı hassasiyetimizi, sezgilerimizi ve empatinizi artırır, başkalarının ve çevrenin düşünce ve duygularından daha fazla etkilenme ortaya çıkabilir. Bu daha çok olayın olumlu veya olumsuz olmasına göre değişecektir. Yalnız kalmak sonuçta enerjinizi tüketecek ve depresyonda, korkmuş veya hasta hissetmenize neden olacak negatif durumları da anlatabilir, zaten bu kavuşum dolunay karşıt olduğundan dolayı da bu dönem oldukça dağılma getirici durumları anlatabilir, bir anlamda içe dönme durumları da toparlanmamıza ve kendimize gelmemize engel olabilir, merhametli ve şefkatli davranmak Balık burcunun ana eksenidir.

RUHSAL RAHATLIK

Ruhsal düzey ile dünyanın gerçekleri arasında kalma gibi durumlar da yaşanabilir. Uranüs ile kavuşum parasal ve maddi olaylar da ani gelişen olayların ve durumlarında gündem de olacağını da anlatabilir, bir bakıma dünya ekonomisinin yavaşlamasını engellemek için ani şekilde kararlar alınıp uygulanmaya başlanabilir özellikle dünya genelinde faiz indirimleri daha da hızlanabilir ya da faiz indirimlerini uygulayan ülke sayısı da daha da artabilir.

KOÇ

BU hafta özellikle Başak burcu dolunay da iş hayatı olsun ya da sağlık konularında oldukça zorlanmalar içinde olabilir. Sakin olunması gereken bir dönem ani kararlar içinde olmamak gerekir. İş hayatında zorlanmalar olsa da üst ve amirlerden gelen destekler önemli olabilir, bu durumda iş hayatında stres yaratan koşullar çabuk atlatılabilir, bu dönem Venüs Boğa burcunda olduğundan dolayı ve Venüs Uranüs ile kavuşum olacağından parasal ve maddi anlamda ani olaylar ve ani para girişleri olacağı bir dönemi de anlatabilir, kişisel ve ego anlamında kendinizi ortaya koymakta da zorlanmalar yaşanabilir.

BOĞA

Özellikle aşk hayatı olsun yâ da çocuklarla ilgili konular da sıkıntı, stres yaratan koşullar içinde olabilirsiniz. Eleştirisel yaklaşımlar içinde olmak zarar verici olabilir aynı zamanda bu dönem diğer insanların fikir ve düşüncelerinden faydalanmak için de iyi bir dönem olabilir. Böylece gerilimi daha az hasarla atlatma durumu olabilir. Kendinizden oldukça emin ve iddialı olabilirsiniz. Ani şekilde kimsenin beklemediği davranışlar içinde olabilirsiniz, tabii bu durum ilişkiler de biraz sıkıntı da yaratabilir o nedenle, yakınlarınızın fikrini de almak iyi bir davranış biçimi olabilir.

İKİZLER

Ev ve aile hayatında kargaşa yaratan durum ve koşullar can sıkıcı olabilir özellikle bu alanda eleştirisel yaklaşımlar içinde olacağınızdan dolayı tepkiler olabilir ancak bu dönem başkalarından gelen maddi destekler de önemli olacaktır, bu açıdan eliniz rahat olabilir. Venüs boğa burcunda ve Uranüs ile kavuşum halinde olacağı bu dönemde ruhsal açıdan ani patlamalar ve huzursuzluklar da yorucu olabilir. O nedenle içsel anlamda içe dönme durumları da yaşanabilir zaten bu dönem Merkür Retro olması da ikizler burcu için işlerin ters gittiğini de anlatabilir.

YENGEÇ

Yakın çevre, kardeşler, akraba alanında sorunlu ve stresli bir dönemi de anlatabilir, bu alanda huzursuz durumlar can sıkıcı olabilir ancak özellikle yakın ilişkiler ve arkadaşlardan gelen destekler çok önemli olabilir, huzuru bu alanda bulabilirsiniz ayrıca Venüs Boğa burcunda ve Uranüs ile kavuşum halinde olduğu bu dönem de arkadaşlar ve sosyal alanda ani kararlar almanız çok şaşkınlık getirebilir. Tabii bu daha çok sizi sevenlere karşı yaptığınız jestler çok konuşulabilir. Kariyer ve iş hayatından gelen maddi destekler size iyi gelebilir, bu dönem daha çok maddi konular da ön planda da olabilir.

ASLAN

Dolunay da özellikle kendi parasal ve maddi kaynaklarınız açısından sıkıntılı bir dönem olabilir, maddi kaynaklarınıza dikkat etmelisiniz, bir anlamda alacağınız alacaklar varsa bunlar da sıkıntılı dönemi anlatabilir, çalışma hayatından gelen destekler bu dönem önem kazanabilir ayrıca Venüs boğa burcunda olması ve Uranüs ile kavuşum halinde olacağından dolayı da bu zaman diliminde kariyer hayatında da ani önemli gelişmeler yaşanabilir, kariyer hayatında atılımlar yaşanabilir Aslan burcu için kısaca bu dönem maddi kaynaklara çok dikkat edilmelidir.

BAŞAK

Bu dönem Başak burcunda olan Dolunay da kendi burcunuzda olduğu içinde daha bir özellikli olacağını söyleyebiliriz. Bu dönem ilişkilerde karşı tarafa olan sert tutum davranışlarınız nedeniyle oldukça zorlanabilirsiniz. Tabii bu dönem özellikle kendi yaratıcılığınızı ortaya koyduğunuz taktirde ilişkilerde daha ılımlı bir şekilde gerginliği azaltabilirsiniz. Venüs Boğa burcunda olması ve Uranüs ile kavuşum halinde olacağı bu dönemde uzak yerlerden de destekler gelebilir ya da akademik çalışmalar içindeyseniz bu durumdan size olumlu dönüşler olabilir.

TERAZİ

Terazi burçları bu dönem Başak burcunda olan dolunay da özellikle ruhsal sağlık konuları başta olmak üzere manevi ve ruhsal alanda oldukça sıkıntılı bir dönem yaşayabilirler, elde olmayan koşul ve şartlar birçok olaya müdahale edememe gibi durumlar oldukça can sıkıcı olabilir ancak bu dönem ev ve aile hayatından gelen destekler önem kazanacaktır ayrıca Venüs Boğa burcunda olması ve Uranüs ile kavuşum halinde olduğu bu dönem de başkalarından gelen maddi kaynaklar da önemli olabilir bir anlamda zorlukların yanında kolaylıklar da olduğunu görüyoruz gelen maddi destekler ani şekilde birden ortaya çıkabilir.



AKREP

Venüs Boğa burcunda olması ve Uranüs ile kavuşum halinde olacağından bu dönemde ilişkiler ve yakın arkadaşlardan da destek görebilirler ayrıca ilişkiler ve evlilik hayatında ani ve beklenmedik durum ve olaylar da görülebilir ani şekilde evlilik kararı gibi olaylar yaşanabilir.



YAY

İş ve kariyer alanında olan gerilimler oldukça can sıkıcı olabilir. Bir anlamda üst, amir patronlar ile ilişkilerde çatışmalı bir dönemi anlatabilir. Yapılacak en iyi şey sakin olmak ve gerilim getirici olaylardan uzak durmak olacaktır. Ayrıca bu dönem kendi parasal kaynaklarınızda olumlu gelişmeler beklenebilir. Maddi anlamda daha iyi durumlar yaşanabilir. Ayrıca Venüs Boğa burcunda olduğundan ve Uranüs ile kavuşum çalışma hayatında ani olayları da anlatabilir. Bir bakıma ani şekilde iş değişimi gibi olaylar da beklenebilir ancak çalışma arkadaşlarınızdan destek görebilirsiniz.

OĞLAK

Oğlak burcu bu dönem başak burcunda olan dolunay da özellikle kendi kişisel görüş ve düşüncelerinize karşı çıkanlar ile gerilimler yaşanabilir, bu anlamda çatışmalı bir zaman dilimi olacağından kendi fikirleriniz de ısrarcı olmamanız iyi olabilir ayrıca yurtdışı ile ilgili işlemler ya da seyahat düşüncesi varsa bununla ilgili sorunlar da ortaya çıkabilir, seyahatler iptal olabilir bu durumda bir anlamda gergin durumları da ortaya çıkartabilir ayrıca bu dönem Venüs Boğa burcunda olması ve Uranüs ile kavuşum özellikle aşk ilişkilerinde ani olayları da anlatabilir.



KOVA

Kova burcu için bu dönem başak burcu dolunay da özellikle başkalarından gelen gelirler, eşin ya da ortağın parası gibi maddi kaynaklar alanında gerilimli durumları anlatabilir, o nedenle bu dönem başkalarından gelen kaynaklara pek güvenilmemelidir.



BALIK

Karşı taraftan gelen eleştiriler ve size olan sert tutumlar nedeni ile ilişkiler ve evlilik açısından zor bir dönemi anlatabilir. Açık düşmanlıklar da yaşayabilirsiniz, o nedenle daha sakin ve ılımlı olmanız gereken bir zaman içindesiniz. Venüs Boğa burcunda ve Uranüs ile kavuşum halinde olduğundan dolayı da yakın çevre, kardeşler ve akraba alanından gelen destekler çok önemli olacaktır ayrıca bu alanda önemli ve ani kararlar alabilirsiniz bir eğitim, seminer ya da kısa yolculuklar gündemde olabilir arkadaşlarınızın da bu dönem destek vermesi sizi memnun edebilir.



