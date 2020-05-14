İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat? İkindi sünneti ve farzı kılınışı ve vakitleri!

İkindi namazı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Miraç gecesi Müslümanlara farz olarak kılınan namazlardan biri de ikindi namazıdır. Ramazan ayı sebebiyle ikindi namazını ilk defa kılacak olan kişiler yoğun olarak "İkindi namazı sünneti ve farzı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat?" sorularının yanıtı araştırıyor. Bir Hadis-i şerifte rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed (s.a.v) ,"İki serinlik namazını, sabah ve ikindiyi kılan kimse cennete girer." (Buhârî, Mevâkît 26; Müslim, Mesâcid 215) buyurmuştur. Haberimizin içerisinden namazı kılınışı ve vakitlerine ulaşabilirsiniz.

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

İkindi namazı kılınışı; 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olmak üzere toplam 8 rekattır. Sünneti önce kılınır. İkindi namazı kaç rekattır: farz ve sünnetle birlikte 8 rekattır.

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İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETİ NASIL KILINIR?

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için İkindi namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz

2. REKAT

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz.

3. REKAT

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

3. Rekat

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secdeye gideriz.

4. REKAT

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

AKŞAM NAMAZI KILINIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.

YATSI NAMAZI KILINIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.

İKİNDİ NAMAZININ FARZI NASIL KILINIR?

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için İkindi namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz

2. REKAT

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu okuruz.

3.REKAT

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz

4. REKAT

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.