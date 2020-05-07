İki yaşına kadar ayakkabı giydirmeyin

Bebeğin ayağa kalkmasıyla birlikte birçok aile vakit kaybetmeden ilk adım ayakkabısı ve yürüteç alıyor. Oysaki bebekler yaklaşık 2 yaşına gelinceye kadar ayakkabıya ihtiyaç duymuyor. Yürüteç ise halk arasında bilindiği gibi, yürümeyi hızlandırmıyor tam aksine yavaşlatabiliyor. Uz. Dr. İncilay Üstündağ, “Bebeğin ayak tabanının yere temas etmesi, ayak kaslarının gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Yaygın inanışın aksine yalın ayak yürümek düz tabanlığa neden olmamaktadır. Bebeklerin düz zeminde altı kaydırmayan çorap ve patiklerle yürümesini sağlamak en doğru yaklaşım olacaktır” diyor.