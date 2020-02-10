'İki gözüm'le konser keyfi

"Kara", konser öncesi meraklı izleyicilerin bakışları arasında sahibini yönlendirip koltuğuna götürdü. Konser boyunca uslu şekilde oturdu, yüksek sese rağmen zaman zaman uyudu. Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Tunçer, rehber köpeklerle ilgili farkındalık düzeyinin artması gerektiğini belirtti.

Tunçer, vatandaşları "Rehber köpekler kesinlikle sevilmemeli, tasmasından tutulup sağa sola götürülmemeli. Onları görmezlikten gelmeli ve yolu açmalılar” diyerek uyardı.

Bu köpeklerin, görme engellilerin gözü ve sosyal hayata bağlanması için en güvenli dostu olduğunu söyleyen Tunçer, "Restoran, kafe, sinema ve tiyatrolar rehber köpeklere kapılarını açmalı” dedi."Havlamaz, ısırmazlar, saldırgan değiller. Onların görevi, görme engellinin hayatına yardımcı olmaktır" diye konuştu.