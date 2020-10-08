İçinden ağaç geçen ev

Ordu’nun Altınordu İlçesi’ne bağlı Eyüplü Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen Necmettin Usta, emekli olduktan sonra baba ocağının yanına bir ev yapmaya karar verdi. Babasının, yaklaşık 40 yıl önce diktiği kiraz ağacının yanına ev yapmaya karar veren Usta, hayatını kaybeden babasının diktiği kiraz ağacını kesmeye kıyamadı.

MEYVESİNİ KOMŞULARLA PAYLAŞIYOR



Boyu 30 metreye ulaşan kiraz ağacının, evinin balkon kısmına gelecek şekilde evinin planlamasını yapan Usta, müteahhitlerin itirazına rağmen evini inşa etti. Yaklaşık 8 yıl önce inşaatını tamamlayan emekli öğretmen, ‘baba yadigarı ve evimin bir ferdi' dediği ağacın bakımını ve sulamasını yapıyor, her yıl topladığı kirazları da komşularına dağıtıyor.

KESMESİ KOLAY YAŞATMASI ZOR



Eğitimci olduğu için doğayı korumanın önemine değinen Necmettin Usta, “Görenler şaşırıyor neden kesmediğimi soruyorlar. Bir ağacı kesmek kolaydır ama yaşatmak zordur. Evimin güzelliği de ortaya çıkıyor. Ben eğitimciyim ve doğayı korumak zorundayım" dedi.