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  3. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da virüse yakalandı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da virüse yakalandı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da virüse yakalandı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sosyal medya hesabında koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Dilan’ın şarkıcı sevgilisi Levent Dörter de koronavirüse yakalanmış, tedavi görmüştü. O günlerde yaptığı canlı yayında "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Hasta olmaktan korkuyorum" diyen Dilan, eklem ağrıları ve tat kaybı şikayetiyle gittiği hastanede virüse yakalandığını öğrendi.


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