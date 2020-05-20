HES kodu nedir, HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar HES kodu nereden alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca flaş açıklamalarda bulundu. HES kodu nedir, HES kodu nasıl alınır? HES uygulaması nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca seyahatlerin HES kodu ile yapılabileceğini açıkladı. Buna göre, Hayat Eve Sığar uygulamasına gelecek bir özellik ile bir kod alınabilecek. THY’de bu koda istinaden öncelikli bir tarama yapacak ve yolcunun uçuşa kabul edilip edilmediği konusunda karar verilecek.

HES KODU NASIL ALINIR?

Mobil uygulama üzerinden alınacak kodla seyahat yapılabilecek. Sonra bir yolcuya hastalık bulaştırırsa, takibi kolayca yapılabilecek. Herkese özel bir kod olacak. Önümüzdeki günlerde HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak.

İç hat uçuşlarında 24 saat kala uçuştaki tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamaları

BAKAN KOCA AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Koca: "(Hayat Eve Sığar) Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek."



Koca: "Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz."

