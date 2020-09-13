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13 Eylül 2020 Pazar 21:24 | Son Güncelleme:

Her spor herkese uygun değil

Her spor herkese uygun değil

Sağlıklı yaşam için spor olmazsa olmazlardan.

Spor hem bedenimize hem de ruhumuza iyi gelirken sağlıklı kalabilmek için de öneriliyor. Fakat spor yaparken sakatlanmamak için bazı önlemler almak gerekiyor. "Her spor herkese uygun değildir. Yaş, vücudun durumu, spor geçmişi, daha önce geçirilmiş sakatlıklar, kilo gibi pek çok etken vardır" diyen uzmanlar "Daha önce hiç spor yapmamış biriyle spor geçmişi olan birinin yapacağı egzersizler farklıdır. Aynı zamanda sporun ne sıklıkla yapılacağı da önemlidir. Bir uzmanla görüşüp size en uygun programı oluşturun" diye uyardı.

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