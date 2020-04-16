Helal size

KÖPEKLER HAREKET EDEMİYORDU



Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde, Saim Can Gökçe'ye ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Evdeki dumandan etkilenen iki köpek ise bahçeye çıkarıldı. Hareket etmeyen köpekler, itfaiye erlerinin kalp masajı ve oksijen desteğiyle hayata döndürüldü.

YARIM SAAT SÜREN MÜCADELE



Bodrum İlçesi'nde de bir marketin atık karton toplama konteynerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekibi, konteyner içerisinde dört kedi yavrusunun olduğunu fark etti. Ekipler, kedileri kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. İtfaiye erleri Tolgahan Akman, Hasan Demirtaş kedilerden ikisini yarım saat boyunca yaptıkları suni teneffüsle hayata döndürürken ikisini kurtaramadı.

GÖREVİMİZ BÜTÜN CANLILARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK



Cep telefonu kameralarına da yansıyan hayati mücadele sonrası itfaiye eri Tolgahan Akman, "Nefes almaları için burunlarına üfledik, midelerindeki suyu boşalttık ve masaj yaptık. Bizim görevimiz insanların ve bütün canlıların can ve mal güvenliğini sağlamak" dedi.