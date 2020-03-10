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Helal olsun bu öğretmenlere

Helal olsun bu öğretmenlere

İki yıldır beynindeki tümörle savaşan 7 yaşındaki Emir okula gidemediği için öğretmeni onun evine gidip ders veriyor. Akciğer kanserini yenen öğretmeni "Aynı acıları çektiğim için halinden en iyi ben anlarım" diyor. Resim öğretmeni de evde eğitimi sürdürüyor.

MİLLİ EĞİTİMDEN İZİN ALINDI 

Diyarbakır'da yaşayan Emir Aydın'ın iki yıl önce beyninde tümör olduğu belirlendi. Doktorları 'okula gidemezsin' dedi. Emir’in durumunu öğrenen öğretmen Ahmet Şudut, evde eğitim vermek için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurdu ve ona evde eğitim vermeye başladı.  

SAĞLIK AÇISINDAN UYGUN DEĞİLDİ 

Kendisinin de akciğer kanserini yendiğini ve okulda eğitim vermesinin sağlık açısından uygun olmadığını dile getiren Şudut, "Hangi aşamalardan geçtiğini biliyorum çünkü ben de o acıları yaşadım. Empati yapabiliyorum, bazen onu yürüyüşe çıkarıyorum' dedi.  

Ekonomik durumları iyi olmayan aile, Emir’in tedavisini güçlükle sürdürüyor. Öğretmen Ahmet Şudut, öğrencisinin tedavisine katkı sağlamak için bir stand-up gösterisi yapmayı planlıyor.

DUYGULARINI RENKLERLE ANLATMALI 

Ahmet Şudut’un Emir için gösterdiği çaba resim öğretmeni Sidar Akkaya'yı da harekete geçirdi. Haftada bir gün Emir'in evine giderek ona resim yaptıran Akkaya, "Çocuklar iç hayatlarında yaşadıkları korkularını resimlerle daha iyi ifade ederler. Emir'in yaşadığı bu ciddi hastalık sürecinde ona destek olmak için mücadele ediyoruz' dedi. 


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