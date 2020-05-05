Hayatı arabaya sığdırdılar

BAGAJ MUTFAKLARI OLDU



İstanbul Maltepe'de 83 yaşındaki Ummuhan Karakaya ve oğlu 90 gündür yaşamını arabada sürdürüyor. Engelli kadın, aracın arka koltuğunda oğlu da ön koltukta yatıyor. Arabanın bagajını mutfak gibi kullanan yaşlı anne ve oğul zor günler geçiyor. Yaşlı kadın ‘Beni oğlumdan ayırmasınlar, başımızı sokacak bir evimiz olsun yeter’ dedi.

SALGIN DÖNEMİNE DENK GELDİ



Hayatı ev yerine arabaya sığdırmaya çalıştıklarını belirten Ümit Aslan “Depremde kirada kaldığımız evin duvarları çatladı. Oturulamaz raporu verildi, mecburen çıktık. Başka ucuz ev de bulamadık. Salgın dönemine denk geldi annemi korumaya çalışıyorum. Gece havalar soğuk oluyor. Ona sıcak bir yatak istiyorum” diye konuştu.

SICAK YUVAYA KAVUŞACAKLAR



Yaşlı kadın ve oğlunun yaşadığı dram sosyal medyada yer alınca yetkililer durumdan haberdar oldu. Anne oğul için hemen bir ev hazırlanmaya başlandı. O arada rahat etmeleri için otele yerleştirildiler. Maltepe Kaymakamlığı tarafından, bundan böyle; günde 3 öğün yemek, ayrıca gıda ve erzak yardımı verilecek. Ummuhan Karakaya, "Sıcak yemeğe sıcak yuvaya hasret kalmıştık. Allah razı olsun" dedi.