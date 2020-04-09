Hayallerini erteleyip maske üretmeye başladılar
Bursa'da yaşayan Fatih Onay, İbrahim Abanoz ve Mesut Kadı adlı üç arkadaş, sene başında üç boyutlu tasarım ve baskı hizmeti verecek işletme kurma kararı aldı.
İlk etapta iki adet 3D yazıcı alan üç genç, Türkiye'de de vakaların görülmesiyle maske ihtiyacının artmasından etkilenip üretime başladı. Girişimciler, kendi işletmelerini kurma hayalini erteleyerek ellerindeki yazıcı ve malzemelerle sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske yapıyor. Bursa başta olmak üzere Bartın, Trabzon, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik'teki 32 hastaneye gönderiyor.