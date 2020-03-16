Havadan değil, temastan bulaşır

Yapılan çalışmalar, korona virüslerin yüzey tipi ve ortam sıcaklığına göre birkaç saat veya birkaç güne kadar etkisini sürdürdüğünü gösteriyor. Bu tür virüslerin zarf veya paket gibi nesnelerde uzun süre hayatta kalmadığının tespit edildiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. Dr. Fatma Nur Özdoğan “Bugüne kadar yapılan çalışmalar, COVID-19'a neden olan virüsün, esas olarak hava vasıtasından çok, temas yoluyla bulaştığını göstermektedir. İnsanların birbiri ile temastan kaçınması ve yoğun temasta olacağı yerlerden uzak durması gerekir” dedi.