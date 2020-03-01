Hasret acı bitti! Seda'dan geriye bu fotoğraf kaldı

CİNAYETİN ARDINDAN DRAM ÇIKTI

İzmir’in Bornova ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde 11 Kasım'da yaşanan cinayetin ardından dram çıktı. Boşanmak üzere olduğu eşi Turgay Çelik tarafından pompalı tüfekle öldürülen iki çocuk annesi Seda Çelik (33) meğer 16 yıldır babasını görmüyormuş. Henüz küçükken babası cezaevine giren ve ona 'baban çıktığında seni öldürecek' denilen Seda, Kasım ayında boşanma kararı aldığında babası Abdullah Küçükyaylalı'nın ısrarıyla buluşmayı kabul etti.

TORUNLARINI İLK KEZ GÖRECEKTİ

Yıllarca kandırıldığını babasından boşuna kaçtığını öğrenen Seda, babasına 'Çocuklarımı alıp yanına taşınacağım' dedi. Boşanmak üzere olduğu eşi Turgay Çelik'in (32) yanına gittiğinde tartışma çıktı ve öldürüldü. Acı haberle yıkılan baba Küçükyaylalı, "Cuma günü çocuklarını alıp gelecekti. Ben de ilk kez torunlarımı görecektim. Fakat o gün kendisine hiç ulaşamadık ve kızımı beklerken cenazesi geldi. Kızımı öldürenin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.



GEÇ BULDUM ERKEN KAYBETTİM

60 yaşındaki Abdullah Küçükyaylalı, "Cezaevinde çalışıp para biriktirdim. Kızımı görmüyordum ama her ay yemeyip içmeyip ona para yolladım. Kızımla konuştuğumda öğrendim ki benim para gönderdiğimi dahi söylememişler, duyunca şoke oldu. İlk buluşmamız çok güzeldi. Fakat bir daha göremedim. Dünyam başıma yıkıldı" diye feryat etti.