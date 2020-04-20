Hareketsizlik ilk dizleri vurur

Diz eklemi, vücudun tüm ağırlığını taşıdığı ve koşma ya da zıplama sırasında ekstra kuvvet harcadığı için hasara ve ağrıya çok yatkındır. Bu yüzden normalin üzerinde kilosu olan insanlarda diz ağrısı görülmesi ihtimali yüksektir. Koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapandığımız bu dönemde diz eklemlerinin de büyük risk altında olduğunu söyleyen Op. Dr. Cafer Abbasoğlu, ‘Evin içerisinde hareketsiz kalmamaya özen gösterin, yürüyüşü aksatmayın. Dizlerinizde ağrılar artarsa ilk fırsatta MR ve gerekli tetkikleri yaptırın’ dedi. Op. Dr. Abbasoğlu, diz eklemlerinde ödem, menisküs yırtığı, diz kapağı kayması ve kıkırdak zedelenmesi mevcut ise hastaya fizik tedavi, PRP ve Düşük Enerjili Lazer tedavisi önerildiğini dile getirdi.

ÖDEM KISA SÜREDE ATILIR



Op. Dr. Cafer Abbasoğlu, “Dünyanın en önemli kliniklerinde düşük enerjili lazerin özellikle diz kireçlenmelerinde görülen kıkırdak zedelenmeleri ve aşınmaları üzerine iyileştirici etkisi gösterilmiştir. Tedavide uygun pozisyona intertisyel diz eklem içerisine dışarıdan lazer ışını uygulanmakta bu uygulamanın herhangi bir yan etkisi ağrısı yoktur. Hastanın şikâyeti ve derecesine göre lazer ışını, dalga boyu seçilmektedir ve 1 saat süre lazer ışını bölgeye uygulanır. Hasta yürüyerek normal hayatına devam eder. İyileşme ve şikâyetler ilk seanstan itibaren hasta iyi hisseder ve giderek ödem ve şikâyetler büyük ölçüde azalır. Tedavi hastanın şikâyeti ve hastaya göre değişmektedir. Genellikle haftada 2 seans ve 3 hafta sürmektedir. Toplam 6 seans hastalar için düşük enerjili lazer uygulanarak şikâyetleri giderilmektedir” dedi.