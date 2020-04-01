Hanımeli çiçeği şekeri dengeler

Hastalıklarla savaşan antioksidanlar bakımından zengin olan hanımeli çiçeği, Journal of Agriculture and Food Chemistry’de yayınlanan bir çalışmaya göre; lonicera caerulea meyvelerinin içindeki polifenollerin inflamasyonları yönetebiliyor ve bu sayede pek çok hastalığa karşı kalkan görevi yapıyor. 2015’te yayınlanan bir çalışma, hanımelinin tip-2 diyabet sahibi olanlarda şikayetleri azalttığını gösteriyor. Bu bitkiyle hazırlanan çay insülin direncini artırıyor. Portakal çiçeği öz yağında olduğu gibi, hanımeli çiçeğinin de doğal ve güzel bir kokusu vardır. Saf hanımeli öz yağını bulmak pek kolay değil, ancak bulabilirseniz onu hindistancevizi yağı gibi taşıyıcı bir yağla biraz karıştırıp kullanabilirsiniz. Banyolarda ve ev yapımı temizlik ürünleriyle oda kokularında da güzel bir malzeme olabilir.