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  3. Hande Doğandemir Kırmızı Oda dizisindeki rolü hakkında konuştu! 'Oynarken çok acı çektim'
08 Eylül 2020 Salı 20:53 | Son Güncelleme:

Hande Doğandemir Kırmızı Oda dizisindeki rolü hakkında konuştu! 'Oynarken çok acı çektim'

Hande Doğandemir Kırmızı Oda dizisindeki rolü hakkında konuştu! 'Oynarken çok acı çektim'

Gerçek yaşanmış hikayelerden yola çıkarak hazırlanan 'Kırmızı Oda' dizisine konuk oyuncu olan Hande Doğandemir rolü hakkında açıklama yaptı. Aşık olup evlendiği kocası Mehmet tarafından hayatı zindana çevrilen Nesrin’i canlandıran ünlü oyuncu, “Okumuş, modern, kendi ayakları üstünde durabilecek bir annenin çaresizliği ve yardım arayışı belki birilerine yoldaş olur diye düşündüm. Bir kadın olarak oynarken ben de çok acı çektim, çünkü tüm bunlar yaşanmış ve hâlâ yaşanıyor bir yerlerde" dedi.

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