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  3. Hande Doğandemir, Kerem Arslanoğlu ile olan ilişkisi hakkında konuştu: Sıkıntı yok, her şey iyi gidiyor

Hande Doğandemir, Kerem Arslanoğlu ile olan ilişkisi hakkında konuştu: Sıkıntı yok, her şey iyi gidiyor

Hande Doğandemir, Kerem Arslanoğlu ile olan ilişkisi hakkında konuştu: Sıkıntı yok, her şey iyi gidiyor

Hande Doğandemir erkek arkadaşı Kerem Arslanoğlu hakkında konuştu: Sıkıntı yok. Her şey iyi gidiyor.

Kendisine hediye gelen saksı içerisindeki çiçeğiyle tiyatro salonundan ayrılan Doğandemir, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Erkek arkadaşı Kerem Arslanoğlu’nun işleri nedeniyle oyunu izleyemediğini söyleyen Doğandemir, mutlu bir beraberlik yaşadığını söyledi ve ekledi: Sıkıntı yok. Her şey iyi gidiyor. 

 


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