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  3. Hande Doğandemir ilk işinde yaşadıklarını anlattı: Gözaltına alınmış

Hande Doğandemir ilk işinde yaşadıklarını anlattı: Gözaltına alınmış

Hande Doğandemir ilk işinde yaşadıklarını anlattı: Gözaltına alınmış

Hande Doğandemir, yıllar önce ilk işinde başına gelen talihsizliği katıldığı canlı yayında anlattı.

Kutsi, Ahmet Kural gibi isimlerle rol aldığı “Kahramanlar” dizisinde bir polisi canlandıran Doğandemir, “Üzerimde polis üniformasıyla setteydim. Biri arkadan geldi ve 'yürü karakola gidiyoruz, bu üniformayı giyemezsin' dedi. Kafamdan tutup polis arabasına soktular. Son gördüğüm şey, Ahmet Kural ve Kutsi’nin üniformalarının çıkarılmasıydı”diyerek karakola götürüldüğünü söyledi. Oyuncu, üniforma giymeleri için gerekli izin belgesinin gelmesiyle karakoldan çıkabildiklerini belirtti. 


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