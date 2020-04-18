Hande Doğandemir ilk işinde yaşadıklarını anlattı: Gözaltına alınmış

Kutsi, Ahmet Kural gibi isimlerle rol aldığı “Kahramanlar” dizisinde bir polisi canlandıran Doğandemir, “Üzerimde polis üniformasıyla setteydim. Biri arkadan geldi ve 'yürü karakola gidiyoruz, bu üniformayı giyemezsin' dedi. Kafamdan tutup polis arabasına soktular. Son gördüğüm şey, Ahmet Kural ve Kutsi’nin üniformalarının çıkarılmasıydı”diyerek karakola götürüldüğünü söyledi. Oyuncu, üniforma giymeleri için gerekli izin belgesinin gelmesiyle karakoldan çıkabildiklerini belirtti.