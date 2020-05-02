Hamur işleri acıktırarak oruç tutmayı zorlaştırıyor

Koronavirüs ile aynı zamana denk gelen mübarek Ramazan ayı sürecinde bağışıklık sisteminin önemini vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Garipoğlu, “Özellikle evde olduğumuz, hareketin azaldığı bu dönemde enerji ihtiyacımızda zaten düşmektedir. Fazladan alınan enerjiler kilo alımına ve bağışıklığın düşmesine neden olabilir. Her zaman tükettiğimiz miktardan 4’te 1’i kadar daha azını planlamak gerekir” dedi. Özellikle karbonhidrat içeriği yüksek hamur işlerinden uzak durmak gerektiğini belirten Dr. Garipoğlu, “Bu besinler acıkmaya da yol açacağı için oruç tutmayı da zorlaştırır” diye konuştu.

YOĞURT MUTLAKA OLMALI

Dr. Gökçen Garipoğlu, “İftar yemeğine çorba ile başlayıp ana yemekten önce salata yemek daha sonra fazla besin alımını önleyebilir. İftarda mutlaka et/tavuk/balık veya kuru baklagiller gibi protein içeren besinler ile zeytinyağlı sebze veya salata bulunmalıdır. Yemeğin yanında ayran/cacık tüketmek sıvı alımına destek olur ve fermente ürün olan yoğurt bağışıklığı güçlendirir. Tatlı olarak sütlü tatlılar tercih edilmesi daha az kalori almayı sağlar” şeklinde uyardı.