Haftalık burç yorumları... Koç değişimin eşiğinde, boğa garantici

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ



Bu haftaya 23 Nisan günü gerçekleşecek olan Uranüs vurgulu boğa burcu yeniayı damgasını basacak. Dünyada ve hayatlarımızda beklenmedik gelişmeler olabilir. Değişime açık olanlar için olumlu olacak olan bu etki, değişimden hoşlanmayanlar için zorlayıcı olabilir. Ekonomik anlamda da yeni metotlar denemeye açık olmalıyız. Pek çoğumuzun evden çalışmaya devam ettiği bu süreçte yenilikçi yöntemler denememiz gerekecek. Bu yeniaydan en büyük dileğim, aşı ile ilgili sürpriz haberlerin gündeme gelmesi…

KONFOR VE HUZUR



Pazar günü boğa burcuna geçecek olan güneş ile birlikte konfor ve huzur günlük hayatımızda ön plana çıkacak. Maddi konular gündemimizde daha fazla yer tutmaya başlayacak. Her ne kadar yeniay ile birlikte istikrarı korumak zor görünse de rutinimize sadık kalmaya çalışacağız.

Salı günü güneş ile Satürn arasında zorlu etkileşim olduğu için, dünyada yöneticilerin ve otorite figürlerinin yanlış kararlardan dolayı eleştiriye maruz kaldıklarına şahit olabiliriz. Kendimizi baskı altında ve kısıtlanmış hissedebiliriz. Karamsarlığa yenik düşmemek için, spor yapmayı veya hobilerimizle ilgilenmeyi deneyebiliriz. Aynı gün Merkür ile Neptün arasında da zorlu bir etkileşim var. Yanlış kararlar alabiliriz, sonradan pişmanlık yaşayabiliriz.

ENERJİMİZ ARTACAK



Hafta sonu ay balık burcunda olduğu için, yaratıcılığımız yüksek olacak. Daha sonra uygulayacağımız projelerle ilgili yaratım yapabiliriz. Meditasyon gibi ruhsal çalışmalarla ilgilenmek mümkün olacak. Kendimizi biraz bezgin hissetmemiz de söz konusu olabilir. Hafta başı enerjimiz artacak, girişimlerde bulunmak mümkün olacak. Daha cesur kararlar alabiliriz, ancak düşünmeden hareket etmemek gerekiyor.

Çarşamba gününden itibaren iştahımızda artış olabilir. Dengeli beslenmekte büyük fayda var. Hafta sonuna doğru iletişim trafiği yoğun olmaya başlayacak. Eğitim ve haberleşme ile ilgili konular ön plana çıkacak.

KOÇ

Bu haftadan itibaren hayatınızda değişim rüzgârları esecek. Özellikle maddi kaynaklarınızla ilgili yeniliklere açık olmalısınız. Yatırım yapmakla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Hafta sonu yalnızlığın tadını çıkaracaksınız. Hayal gücünü sınır tanımayacak. Hafta başı yeni girişimlerimiz olabilir. Kendinizi cesur ve girişken hissedeceksiniz. Salı gününden itibaren harcamalar ve yatırımlar gündemde olabilir. Hafta sonuna doğru iletişim trafiğinizi yoğun olacak.Sevgilinizle romantik dakikalar geçirebilirsiniz.



BOĞA

Bu haftadan itibaren değişime daha açık olacaksınız. Hayatınızda beklenmedik gelişmeler olabilir. Garantici davranmaktan vazgeçmelisiniz. Hafta sonu arkadaşlarınızla irtibatta olabilirsiniz. Üyesi olduğunuz kulüp ve derneklerle ilgili haberler gelebilir. Hafta başı yalnızlığın tadını çıkararak yeni projeleri değerlendireceksiniz. Salı gününden itibaren daha aktif olacaksınız. Hayatınızda neyi değiştirmeniz gerektiği ile ilgili fikirler aklınıza düşecek. Süprizler karşınıza çıkacak. Hafta sonuna doğru maddi konular gündeminizde olacak.

İKİZLER

İçinde bulunduğumuz dönemde bazı insanların hayatınızdan çıkması gerektiğine karar verebilirsiniz. Bağımlılık geliştirdiğiniz kişiler ve durumlarla ilgili daha gerçekçi davranacaksınız. Aklınıza daha önce hiç gelmeyen fikirler gelebilir ve hayatınızda değişimi yaratabilirsiniz. Hafta sonu hedeflerinizle ilgili değerlendirme yapacaksınız. Hayatınızdaki otorite figürleri ile iletişime geçebilirsiniz. Onlardan fikir alabilirsiniz. Pazartesi günü arkadaşlarınızdan haberi alacaksınız. Salı gününden itibaren yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz. Hafta sonuna doğru kendinizi çok daha aktif hissedeceksiniz. Sözleşmelerle ilgili konular gündeminize gelebilir.

YENGEÇ

Bu haftadan itibaren sosyal çevrenizle ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Eski arkadaşlarınızdan haberi alabilirsiniz. Veya bir arkadaşınızın başına gelen sıradışı bir durum ile ilgili çözüm üretmeniz gerekebilir. Hafta sonu yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili konular gündemde olabilir. Pazartesi günü kariyerinizle ilgili gelişmeler olacak. Daha cesur davranacaksınız. Salı gününden itibaren sosyal çevrenizin desteğini alacaksınız. Yeni hayaller peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru kendinize daha fazla vakit ayırabilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Riskli ve tehlikeli aktivitelerden uzak durmalısınız.

ASLAN

Bu haftadan itibaren kariyerinizle ilgili enteresan gelişmeler olacak. Yeni hedefler belirlemeniz gerekebilir. Otorite figürleri ile iletişim kurarken süprizler karşınıza çıkabilir. Yeni bir iş ile ilgili bir teklif alabilirsiniz. Hafta sonu kredi borç alacak konuları ile ilgili kararlar alabilirsiniz. Gizlenmiş bazı konular ortaya çıkabilir. Pazartesi günü eğitim hayatınız gündeminizde olacak. Hukuki konulara çözüm üretebilirsiniz. Salı gününden itibaren geleceğe dönük planlar yapacaksınız. Hafta sonuna doğru arkadaşlarınızla irtibatta olacaksınız. İlişkilerinizde daha dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız.

BAŞAK

Bu haftadan itibaren hayatınızda yeni bir ufuk açılacak. Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Eğitim hayatınızda beklenmedik bir sürprizle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hafta sonu ilişkiniz gündeminizde olacak. Ortaklarınızdan haber alabilirsiniz. Pazartesi günü riskli ve tehlikeli aktivitelerden uzak durmalısınız. Şüpheci davranmamanız gerekiyor. Salı gününden itibaren uzak akrabalarınızdan haber almanız mümkün görünüyor. Hafta sonuna doğru kariyeriniz ön plana çıkacak. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir haftadasınız.

TERAZİ

Bu haftadan itibaren maddi kaynaklarınızla ilgili önemli değişimler yaşayacaksınız. Kredi borç alacak konuları ile ilgili zorlanmanız söz konusu olabilir. Eşinizin maddi durumuyla ilgili olarak da istikrarsızlık ortaya çıkabilir, bundan dolayı harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Gereksiz harcamalardan kaçınmanızı öneriyorum. Hafta sonu günlük rutin işlerinize vakit ayıracaksınız. yanınızda çalışan kişilerle ilgili haberler alabilirsiniz. Pazartesi günü yakın ilişkileriniz gündemde olacak. Ortaklarınızla ilgili bir karar alabilirsiniz. Salı gününden itibaren riskli aktivitelerden uzak durmalısınız.



AKREP

Bu haftadan itibaren sürpriz bir evlenme kararı alabilirsiniz. Yeni bir ortaklığa girebilirsiniz. Karşınıza sözleşme fırsatları gelebilir. Ancak ilişkilerde istikrarı korumak için özen göstermelisiniz. Rekabeti açık olduğunuz bir dönemdesiniz. Hafta sonu hobilerinize vakit ayırabilirsiniz.

YAY

Bu haftadan itibaren sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Bağışıklığınızı yüksek tutmak için spor yapabilirsiniz ve beslenmenizi dengeliebilirsiniz. yanınızda çalışan kişilerle ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Maddi konularda daha fazla sorumluluk almanız gerekiyor. Hafta sonu ailenizle vakit geçireceksiniz. Yeni projelerinizde onlardan destek görebilirsiniz. Pazartesi günü aşk hayatınız gündeminizde olacak. Yaratıcılığınız yüksek olacak. Salı gününden itibaren günlük işleriniz ön plana çıkacak. Hafta sonuna doğru ortaklıklarınız ile ilgili karar alabilirsiniz.

OĞLAK

Bu haftadan itibaren sürpriz bir aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Sevgiliniz varsa onunla ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Yaratıcı projelere imza atabilirsiniz. Hafta sonu kuzenlerinizden haber alabilirsiniz. İletişim konuları ön planda olacak. yeni bir eğitime başlama kararı alabilirsiniz. Pazartesi günü evde vakit geçirmeyi tercih edeceksiniz. Evinize yeni bir düzenleme yapabilirsiniz. Salı gününden itibaren yaratıcılığınız çok yüksek olacak. Hafta sonuna doğru günlük rutin işlerinizi halletmeniz gerekecek. Sağlığınızla ilgili konuları daha ciddiye alacaksınız.



KOVA

İçinde bulunduğunuz dönemde ailenizle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ev emlak konularıyla ilgili sürprizler devrede olabilir. ev içi kazalar konusunda dikkatli olmalısınız. Hafta sonu maddi konular gündeminizde olacak.



BALIK

İçinde bulunduğumuz dönemde hayatınızda yepyeni kararlar alacaksınız. Yakın çevrenizle ilgili sürprizler söz konusu olabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Kardeşlerinizden önemli haberler alabilirsiniz. Hafta sonu son derece yaratıcı olacaksınız. Yeni projelerinizle ilgili fikirler aklınıza gelebilir. Pazartesi günü evde vakit geçirmekten keyif alacaksınız. Salı gününden itibaren iletişim trafiğiniz yoğun olacak. Hafta sonuna doğru aileniz ile ilgili gelişmeler olacak. Genel olarak hayatın içinde daha cesur ve daha gerçekçi hareket edeceğiniz bir dönemdesiniz. Yeniliklere adapte olma konusunda çok başarılısınız.