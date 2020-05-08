Haftalık burç yorumları: İlişkilerde kriz yaşanabilir! Yay stresli, Kova aşk trafiği karışık

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ



Sosyal ilişkilerle ilgili olan Venüs 13 Mayıs günü geri harekete geçiyor. 25 Haziran'a kadar sürecek olan bu geri hareketle birlikte ilişkilerde krizler gündeme gelebilir. Özellikle kendi ile olan ilişkisinde denge, idrak ve irade sahibi olmayanlar bu süreçte oldukça zorlanacaklar. İlişkiler bitme noktasına gelebilir, ayrılık rüzgârları esebilir. Yalan, dedikodu, iftira gibi bilgi kirlilikleri ilişkilere zarar verebilir. Ortaklıklarda da yanılma, kanma ve kandırılma ihtimalleri söz konusu olabilir. Dünyada özellikle ekonomik anlamda ve diplomatik ilişkilerde gerilim yükselebilir. Zaten geçtiğimiz hafta Yay burcuna geçmiş olan güney Ay düğümü de, dünyada uluslararası seyahatler, hukuk, küreselleşme ve uluslararası ticaret ile ilgili sorunların devam ettiğine işaret etmekte.

GERÇEKÇİ OLUNACAK

12 Mayıs günü iletişim, haberleşme, ulaşım ve eğitim gibi konularla ilgili olan Merkür yöneticisi olduğu İkizler burcuna geçiyor. Geçtiğimiz hafta İkizler burcuna geçmiş olan kuzey Ay düğümünün etkisiyle birleşince, dünyada ve hayatlarımızda somut bilginin önemi ortaya çıkacak. Ülke içi seyahatler, ulaşım ve iletişim bağlamında olumlu gelişmeler yaşanmaya başlayacak. Hayatınızla ilgili pratik ve gerçekçi kararlar alabilirsiniz, iletişim trafiğiniz yoğunlaşabilir. Ancak ikizler burcunda geri giden Venüs’ün etkisinden dolayı ilişkilerde iletişim kurma konusunda daha dikkatli olmalısınız. Karşı tarafı daha dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Yüzeysel olmamalı, olayları çok yönlü ve derinlemesine değerlendirerek kararlar almalısınız. 12 Mayıs günü aynı zamanda Merkür ile Satürn arasında olumlu etkileşim olduğu için, hayatınızı yeniden yapılandıracak kararlar almaya başlayabilirsiniz. Bu kararların getireceği sorumluluklara karşı da hazırlıklı olmalısınız.

AYLARCA SÜRDÜĞÜ OLUR

11 Mayıs gününde ise, Merkür ile Mars arasında olumsuz etkileşim olduğu için, ani ve düşünmeden karar almaktan kaçınmalısınız. Harekete geçme, girişim, öfke yönetimi ile ilgili olan Mars rahat yerleşimde olmadığı balık burcuna geçiş yapıyor. Takip eden haftalarda harekete geçmek konusunda bazen zorlanabilir ve yön kaybedebilirsiniz. İlişkilerde pasif agresif tutumlar sergilemek yerine, öfkenizi açık, net ve dozunda ortaya koymalısınız. Hedefleri net belirlemek ve dağılmadan peşinden gitmek gerekiyor. 14 Mayıs günü Jüpiter de geri harekete geçecek. Oğlak burcundaki geri hareketi boyunca bu haftadan başlayarak dünyada ekonomik sıkıntılar baş gösterebilir. Özellikle Haziran ayında kemerleri sıkmak gerekebilir. Siz şimdiden iyi bir bütçe planlaması yapmaya başlayın. Umudunuzu korumanız ve hayatınızı yeniden yapılandırma konusunda gerçekçi olmanız gerekiyor. Kontrollü hareket edilmesi bir dönemden geçiyoruz.

KOÇ

Bu haftadan itibaren iletişim konularında daha temkinli olmalısınız. Özellikle yakın çevrenizle iletişim kurarken gereksiz tartışmalar ortaya çıkabilir. Eğitim hayatınızda doğru kararları almakta zorlanabilirsiniz. Hafta başı ya kariyerinizle ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Patronlarınızdan terfi istemek için uygun bir dönem. Hafta ortası eski arkadaşlarınızla iletişime geçebilirsiniz. Hafta sonuna doğru yalnız vakit geçirmek size iyi gelecek. Sözleşmeleri doğru değerlendirmeniz gerekiyor.

BOĞA

Bu haftadan itibaren maddi konularla ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Yatırım yapmakla ilgili gerçekçi karar almakta zorlanabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan kaçınmanız gerekiyor. Hafta başı yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Hukuki sorunları çözmek için girişimde bulunabilirsiniz. Hafta ortası hedeflerinize yönelik yeni adımlar atabilirsiniz. Hafta sonuna doğru sosyalleşme isteğiniz artacak. Genel olarak ilişkilerde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmalısınız.

İKİZLER

Bu haftadan itibaren iletişim trafiğiniz yoğunlaşacak. Ancak ikili ve sosyal ilişkilerde yalan dedikodu ve güç savaşlarından uzak durmanız gerekiyor. Karşınızdakileri empati kurarak dinlemenizde fayda var. Aşk hayatınızda işler karışmaya başlayabilir. Eğer dikkat etmezseniz ayrılık gündeme gelebilir. Hafta başı paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Bir arkadaşınız sizden borç isteyebilir. Hafta ortası yüksek eğitimle ilgili konular gündemde olabilir. Hafta sonuna doğru kariyerinizde yeni adımlar atmak için fırsatlar çıkacak.

YENGEÇ

Bu haftadan itibaren gizli düşmanlıklar konusunda gözünüzü dört açmalısınız. Hayatınızda güvendiğiniz bazı insanlar size ihanet edebilirler. Ayrıca bağımlılıklarınızdan arınmanız gerekecek. Tek başınıza hareket etmenizde fayda var. Yalnız kalmak yaratıcılığınızı artıracak. Hafta başında ilişkilerle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ortaklarınızla ilgili karar alabilirsiniz. Hafta ortası riskli aktivitelerden uzak durmanız gerekiyor. Hafta sonuna doğru uzak akrabalarınızdan haber alabilirsiniz. Bu size iyi gelebilir.

ASLAN

Bu haftadan itibaren sosyal çevrenizle ilgili sıkıntılar ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınızın sorunlarını çözmeye çalışırken kendinizi bitkin hissedebilirsiniz. Üyesi olduğunuz kulüp ve derneklerle ilgili beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Bir arkadaşınızın hayatınızdan çıkması mümkün olabilir. Hafta başı günlük rutin işleriniz oldukça yoğun olacak. Sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Hafta ortası ilişkilerinizle ilgili etkin kararlar alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ödemelerle ilgili konular gündeminizde olacak.

BAŞAK

Bu haftadan itibaren kariyerinizle ilgili problemler ortaya çıkabilir. Hayatınızdaki otorite figürleri ile ilgili daha dikkatli hareket etmeniz gerekiyor, onların sizi yanlış anlaması söz konusu olabilir. Hedeflerinize doğru giderken daha fazla efor sarf etmeniz gerekecek. Hafta başı aşk hayatınız gündemde olacak. Hobilerinize vakit ayırabilir ve yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili bazı problemleri çözmeniz gerekebilir. Hafta ortası sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Hafta sonu yeni bir ortaklığa girmekle ilgili bir karar alabilirsiniz.

TERAZİ

Bu haftadan itibaren yurtdışı bağlantılı işleriniz ve yüksek eğitim konuları ile ilgili problemler ortaya çıkabilir. Hukuki sorunlara karşı daha dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle dış ticaret ve medya alanında çalışanlar için zorlayıcı bir süreç başlıyor. Hafta başı ailenizle ilgili konular gündemde olabilir. Evde vakit geçirmek ve ev içi işleri halletmek isteyebilirsiniz. Hafta ortası aşk hayatınızla ilgili önemli adımlar atacaksınız. Sevgilinizle romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Yaratıcılığınız yüksek olacak. Hafta sonu halletmeniz gereken angarya işler gündeme gelebilir.

AKREP

Bu haftadan itibaren sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Kendinizi fazla yormamalısınız. Bağışıklık güçlendirici takviyeler almanızda fayda olabilir. Riskli ve tehlikeli aktivitelerden kaçınmalısınız. İlişkilerinizde şüphe ve takıntı yüzünden sıkıntı yaşayabilirsiniz.



YAY

Bu haftadan itibaren ilişkilerinizdeki problemler ön plana çıkacak. Gerçekçi davranmanızda büyük bir fayda var. Eğer varsa ortaklığınız bitme noktasına gelebilir. Sözleşmelere imza atarken oldukça makul olmanız gerekiyor. Rakiplerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. İftiraya maruz kalabilirsiniz. Hafta başı maddi konular gündemde olacak. Yatırım yapmakla ilgili bir karar alabilirsiniz. Hafta ortası iletişim trafiğiniz yoğunlaşacak. Hafta sonu ailenizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Gerçekçi ve sağduyulu olmalısınız.

OĞLAK

Bu haftadan itibaren günlük iş trafiğiniz artıyor. Bu sizi yorabilir. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekecek. Diyet ve spor yaparak bedeninize gereken özeni gösterebilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Kararı almadan önce onları dinlemeye çalışın. Hafta başı kendinizi oldukça dinamik hissedeceksiniz. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Hafta ortası maddi konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hafta sonu hayatınızı değiştirecek önemli kararlar alabilirsiniz. Ve bu kararlarınızda yakın çevreniz size destek verebilir.

KOVA

Bu haftadan itibaren aşk trafiğiniz karışabilir. Sevgilinizle aranızda ciddi problemlerin olmaması için ona daha fazla ilgi göstermelisiniz. Aksi takdirde sizin soğuk davranışlarınızdan dolayı ilişkiniz bitebilir. Çocuklarınızla ilgili bazı problemler gündeme gelebilir, bunları çözmeniz gerekebilir.



BALIK

Bu haftadan itibaren ev ve emlak konuları ile ilgili bazı problemler yaşayabilirsiniz. Miras konusunu çözümlemek oldukça uzun zaman alabilir. Ailevi ilişkilerde bazı sıkıntılar gündeme gelebilir. İletişim kurarken gerçekçi olmalısınız. Alıngan olmak işleri daha kötü bir hale getirebilir. Kendi kabuğunuza çekilmek yerine aktif bir şekilde bu sorunları çözmelisiniz. Hafta başı arkadaşlarınızla bağlantı kurabilirsiniz. Hafta ortası yalnızlığın tadını çıkaracaksınız. Hafta sonuna doğru yeni girişimlerde bulunmak için kendinizi oldukça enerjik hissedeceksiniz.

