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03 Ekim 2020 Cumartesi 21:03 | Son Güncelleme:

Haftada 150 dakika spor kanser riskini azaltır

Haftada 150 dakika spor kanser riskini azaltır

Kanserden korunmak aslında mümkün. Düzenli ve sağlıklı beslenme, kilo ve stres kontrolünün yanı sıra düzenli egzersiz, kaliteli yaşamın kapılarını açıyor.

Doç. Dr. Soley Bayraktar, “Başta kanser olmak üzere birçok hastalıktan koruyucu etkiye sahip olan spor, haftada en az 2.5 saat yapılmalıdır. Spor, kişinin sağlık durumuna özel olmalı ve genellikle nabız en az 120 olacak şekilde orta-kuvvetli derecede yapılmalıdır. Spor aynı zamanda insülin direncini kırarak, vücutta kansere dönüşebilecek anormal hücrelere yol açan büyüme hormonlarını azaltmaktadır” dedi.

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