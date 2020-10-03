Haftada 150 dakika spor kanser riskini azaltır

Doç. Dr. Soley Bayraktar, “Başta kanser olmak üzere birçok hastalıktan koruyucu etkiye sahip olan spor, haftada en az 2.5 saat yapılmalıdır. Spor, kişinin sağlık durumuna özel olmalı ve genellikle nabız en az 120 olacak şekilde orta-kuvvetli derecede yapılmalıdır. Spor aynı zamanda insülin direncini kırarak, vücutta kansere dönüşebilecek anormal hücrelere yol açan büyüme hormonlarını azaltmaktadır” dedi.

