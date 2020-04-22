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  3. Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında tek detay kaldı: İtiraf

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında tek detay kaldı: İtiraf

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında tek detay kaldı: İtiraf

Hadise ile Kaan Yıldırım, her ne kadar aşklarını itiraf etmese de yaptıklarıyla birlikteliklerini gözler önüne seriyor.

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Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla aynı evde yaşadıkları öğrenilen ikiliden Hadise önceki gün sevgilisinin Ulus’taki evine girerken görüntülendi. Özel aracıyla Yıldırım’ın yanına giden güzel şarkıcının ardından kardeşi Derya Açıkgöz, arabayı alarak banka işlerini halletti. 

Popçu, özel aracıyla siteye girerken görüntülendi. 

Instagram’dan çocukluk fotoğrafını yayımlayan Hadise, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


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