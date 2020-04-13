Günlük tuz ihtiyacı sadece yarım çay kaşığı

Bütün bu faydalarına rağmen gereğinden fazla miktarlarda tuz tüketmek kalp ve damar hastalıklarından böbrek yetmezliğine kadar birçok hastalığa neden olabiliyor. Türkiye’de tuz tüketimi dünya ortalamasının çok üzerinde yer alıyor.

HAZIR GIDALARDA BOLCA VAR



Uz. Dr. Haluk Mumcuoğlu, “Yüksek tansiyon, kalp, böbrek yetmezliği hastalarının ve tiroid problemi yaşayan kişilerin tuz tüketimi konusunda çok daha dikkatli olması gerekmektedir. Peynir, zeytin, ekmek, turşu, salça, soda, ketçap, hardal, konserveler, salam, sosis, sucuk ve pastırma gibi işlenmiş etler, tuzlu kuruyemişler tuz içermektedir. Bir kişi gün içinde tükettiği hiç bir besine tuz eklemese bile 3 gram kadar tuz tüketir. Bu nedenle ekstra tuz tüketimi gün içinde yarım çay kaşığını geçmemelidir” dedi.